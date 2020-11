Auto gestohlen: Unbekannter taucht in fremden Schlafzimmer auf

Am Samstag (07.11.) gegen Mitternacht stand ein bislang unbekannter Täter im Schlafzimmer einer Frau in Kallmünz. Der Dieb verließ das Haus danach unmittelbar wieder über den Haupteingang. Am Vormittag stellte die in der Wohnung lebende Frau fest, dass ein Schlüsselbund verschwunden war. Auch ein eReader und ihr in der Nähe abgestelltes Fahrzeug samt Anhänger fehlten.

pm/LS