Ausgangsbeschränkung in der Oberpfalz: Polizei führt zahlreiche Kontrollen durch

Das Polizeipräsidium Oberpfalz zieht auch am Freitag Bilanz im Bezug auf die Ausgangsbeschränkungen und deren Umsetzung im Regierungsbezirk. So wurden im Zeitraum von Donnerstag (2.4.) auf Freitag (3.4.) in der ganzen Oberpfalz knapp 1200 Kontrollen durchgeführt. Dabei wurden sowohl Personen als auch etwa Läden oder Gastrobetriebe kontrolliert. Die Polizei hat insgesamt 163 Verstöße gegen die geltenden Beschränkungen feststellen müssen.

Die Mitteilung der Polizei:

Seit knapp zwei Wochen gilt in Bayern nun die vorläufige Ausgangsbeschränkung anlässlich der Corona-Pandemie.

Im Zeitraum von 02.04.2020, 06.00 Uhr, bis 03.04.2020, 06.00 Uhr, registrierten die Oberpfälzer Polizei 163 Verstöße gegen die Ausgangsbeschränkung.

In Neumarkt wurde ein unbekannter, etwa 50-jähriger Mann in einem Verbrauchermarkt von einem Mitarbeiter freundlich angesprochen, er solle aufgrund der Corona-Situation einen Einkaufswagen nehmen. Dies sei so Vorschrift. Der Mann beschimpfte den Angestellten grundlos und ging weiter Einkaufen. Beim Verlassen des Ladens nahm er erneut Blickkontakt auf und zeigte ihm den Mittelfinger. Der Mitarbeiter verständigte die Polizei.

Die Polizeiinspektion Neumarkt ermittelt nun wegen Beleidigung.

In Eslarn, Ortsteil Zankltrad, hatten sich gleich mehrere Personen uneinsichtig gezeigt. Ein 30-jähriger Bewohner meldete der Polizei Vohenstrauß, dass sich vor seinem Anwesen fünf Personen aufhalten würden, darunter seine Ex-Partnerin. Als die Beamten dort ankamen, stellten sie fest, dass es sich um familiäre Streitigkeiten handelte, bei dem jedoch alle fünf Anwesenden ohne triftigen Grund da gewesen waren und nicht zu einem Hausstand gehörten. Als sie aufgrund der Ausgangsbeschränkung belehrt wurden, zeigten sich alle völlig uneinsichtig. Zudem verweigerte ein 26-Jähriger die Herausgabe seiner Personalien. Dies konnte nur durch das kommunikative Geschick der Beamten ohne weitere Maßnahme erreicht werden.

Die fünf Personen erhielten jeweils Anzeigen nach den Infektionsschutzgesetz.

Der Polizei Oberpfalz ist durchaus bewusst, dass die Situation für jeden eine Herausforderung darstellt. Trotzdem weisen wir noch einmal darauf hin, dass sich die Ausgangsbeschränkungen an alle Bürgerinnen und Bürger in der Oberpfalz richten! Verlassen Sie Ihre Wohnung nur, wenn sie einen triftigen Grund vorweisen können. Zum eigenen Schutz ist dies notwendig.

Die Polizei Oberpfalz bittet zudem noch einmal darum, nicht den Polizeinotruf 110 oder die Nummer der örtlichen Polizeiinspektion für allgemeine Fragen zum Thema Coronavirus oder zu Auskünften über die Ausgangsbeschränkung zu wählen, damit es nicht zu Verzögerungen bei der Annahme von tatsächlichen Notrufen oder anderen polizeirelevanten Sachverhalten kommt.

Stattdessen darf an die jeweiligen Bürgertelefone der Sicherheits- bzw. Gesundheitsbehörden verwiesen werden. Dort kann man Informationen rund um die Themen Ausgangsbeschränkung und Coronavirus erhalten.

Die bisher eingerichteten Hotlines erreichen Sie unter:

Bayerische Staatsregierung

Bürgertelefon zum Thema Coronavirus 089/12 22 20 (Mo-Do 8-18 Uhr, Fr 8-16 Uhr)

Das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege

Medizinische Fragen und Allgemeinverfügung 09131/6808-5101 (Mo-Fr 8-17 Uhr, Sa/So 10-16 Uhr)

Landkreis Neustadt, Stadt Weiden und Landkreis Tirschenreuth

Bürgertelefon Landkreis Tirschenreuth 09631 880

Bürgertelefon Landkreis Neustadt 09602 791001

Bürgertelefon Stadt Weiden i.d.OPf. 0961 813838 (8-18 Uhr)

Integrierte Leitstelle Nordoberpfalz 0961 19222 (medizinische Fragen)

Landkreis Schwandorf

Bürgertelefon 09431/471150

Landkreis Cham

Bürgertelefon 09971/78-500 (Ab Sa.: 08-17)

Landkreis Amberg-Sulzbach

Bürgertelefon 09621/39-890

Landkreis Regensburg und Stadt Regensburg

Corona-Hotline 0941/4009777 (Mo-Do 9-11 Uhr und 14-16 Uhr; Fr 9-10 Uhr)

Stadt Amberg

Bürgertelefon 09621 10-1555

Landratsamt Neumarkt

Bürgertelefon 09181 / 470470 (Mo. – Di. 8 – 16 Uhr, Mi. u. Fr. 8 – 12 Uhr, Do. 8 – 18 Uhr)