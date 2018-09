Auch im Oktober krankheitsbedingte Zugausfälle im agilis-Netz Mitte

1375 ausländische Ärzte warten in Bayern auf ihre Zulassung In Bayern warten derzeit 1375 ausländische Ärzte auf ihre Zulassung. Die Anträge auf Erteilung der Approbation stammen aus den Jahren 2015, 2016 und 2017. Dies geht aus einer …

