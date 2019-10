Arbeitsunfall in Regensburg: Arbeiter von Kranschaufel getroffen

Am 29.10.2019 wurde die Streife der Polizei Regensburg Nord gegen 13.00 Uhr zu einem Betriebsunfall in den Gärtnerweg beim dortigen Grünabfallplatz gerufen. Ein 54 – jähriger Arbeiter war zuvor bei Abladearbeiten von einer Kranschaufel eines Lkw am Kopf getroffen worden und erlitt hierdurch ein offenes Schädel-Hirn-Trauma.

Bei dem Lkw der Marke Volvo handelte es sich um einen Abrollkipper mit Kran. Der Geschädigte hielt sich ersten Ermittlungen zufolge während der Abladearbeiten im Gefahrenbereich des Krans auf und hatte keinen Helm getragen. Er wurde sofort ins Krankenhaus verbracht, sein Zustand ist nach jetzigem Stand glücklicherweise nicht lebensbedrohlich. Die Polizei hat nun die Ermittlungen in der Sache aufgenommen. Das zuständige Gerwerbeaufsichtsamt wurde noch vor Ort in die Sachbearbeitung eingebunden.

Polizeimeldung