Antisemitismus in Schulbüchern? Sibler mahnt Achtsamkeit an

Wetter in Bayern: Der Spätsommer lässt grüßen Bevor der Herbst Einzug hält, dürfen sich die Menschen in Bayern diese Woche noch einmal über T-Shirt-Wetter freuen. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) reichen die …

Wetter in Bayern: Der Spätsommer lässt grüßen Bevor der Herbst Einzug hält, dürfen sich die Menschen in Bayern diese Woche noch einmal über T-Shirt-Wetter freuen. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) reichen die …

Wetter in Bayern: Der Spätsommer lässt grüßen Bevor der Herbst Einzug hält, dürfen sich die Menschen in Bayern diese Woche noch einmal über T-Shirt-Wetter freuen. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) reichen die …