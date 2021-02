Altlandrat Ernst Girmindl feiert 90. Geburtstag

Ernst Girmindl, der Altlandrat des Landkreises Cham feiert heute seinen 90. Geburtstag! Der Chamer Landrat Franz Löffler hat Girmindl zu seinem Ehrentag gratuliert und ihm für sein Lebenswerk im Dienst der kommunalen Selbstverwaltung gedankt.

„Wir freuen uns, dass Du auch im 90. Lebensjahr noch so gesund und vital unter uns bist. Die Menschen im Landkreis denken mit großer Wertschätzung an Dein Wirken als erster Landrat des 1972 neu geschaffenen Landkreises Cham. Du hast die Weichen dafür gestellt, dass aus der damaligen Randregion ein attraktiver Wirtschafts- und Lebensraum entstanden ist. Bis 1996 hast Du die Entwicklung maßgeblich gelenkt. Unbeirrbar in der Sache und nachhaltig in den Bemühungen ist es Dir gelungen, unterschiedliche politische und regionale Interessen zusammenzuführen und auf das gemeinsame Ziel auszurichten. Besondere Akzente hast Du im kulturellen Bereich mit den Museen und der Landkreismusikschule sowie im Bereich der Wirtschaftsförderung und des Tourismus gesetzt. Du wirst deshalb zu Recht als ‚Architekt des neuen Landkreises Cham‘ bezeichnet.“, betonte Löffler.