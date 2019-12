Alkoholisierter Autofahrer versteckt sich nach Unfall in Abstellkammer vor der Polizei

Am Heiligen Abend, gegen 17.00 Uhr befuhr ein 60-Jähriger aus dem nördlichen Landkreis mit seinem Pkw, die Kornblumenstraße in Kelheim. Am Ende der Straße wollte er nach Links abbiegen. Dabei übersah er einen 17-jährigen Schüler welcher mit seiner Yamaha auf der bevorrechtigten Straße fuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei der Krad-Fahrer schwer verletzt wurde.

Nach Zeugenangaben stieg der 60-jährige Autofahrer aus und sprach kurz mit dem verletzten 17-jährigen. Er sagte, dass er kurz das Auto nach Hause bringe und dann wieder zur Unfallstelle zurückkommen werde. Aufgetaucht ist er jedoch nicht mehr. Deshalb wurde die Polizei hinzugezogen.

Da das Kennzeichen des unfallverursachenden Pkw sowie eine Fahrerbeschreibung vorlagen wurde durch einen hinzugezogenen Richter die Durchsuchung der Wohnung des Pkw-Halters angeordnet.

Beim Eintreffen an der Halteranschrift konnte der unfallbeschädigte Ford vor dem Haus aufgefunden werden. Die Polizei musste die Wohnungstüre von einem Schlüsseldienst öffnen lassen. In der Wohnung selbst konnte sie den Fahrzeughalter hinter einer verschlossenen Türe in der hintersten Ecke eines Abstellraumes ausmachen. Bei ihm wurde ein Alkoholwert von über einem Promill festgestellt.

Der schwerverletzte 17-jährige wurde in eine Regensburger Klinik verbracht.

PM Polizei