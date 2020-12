Aktion „Sei hier Gast“: Weitere Lose für Übernachtungen in Regensburg

Mit der Aktion "Sei hier Gast" sagen die Regensburger Hotels Dank und laden die Einwohner Regensburgs zu einer ganz besonderen Aktion ein: Sie können in der eigenen Stadt übernachten und dabei Gutes tun! Nachdem die Lose für diese Aktion in kürzester Zeit ausverkauft waren, gibt es jetzt einen kleinen Nachschub.

Update - 03.12.:

Die Aktion ist so gut angekommen, dass bereits innerhalb von zwei Tagen alle Lose verkauft wurden! Sie haben noch kein Los? Dann schnell sein, denn es gibt Nachschub: 93 weitere Lose werden ab sofort angeboten! Kaufen können Sie die Lose nur beim Supermarkt "Böller", Obere Bachgasse 21. Denken Sie daran, Ihren Personalausweis mitzunehmen, denn die Lose werden nur an Regensburger verkauft.

Erstmeldung:

Ab 06. Januar 2021 bis 30. April 2021 sind Regensburger und Regensburgerinnen unter dem Motto "Sei hier Gast" herzlich eingeladen, in einem der rund 150 Zimmer in den teilnehmenden Hotels zu übernachten. Und zwar für nur 59€!

Lernen Sie Ihre Stadt von einer ganz neuen Seite kennen und übernachten Sie wie ein Gast in Regensburg. Lust bekommen auf eine Übernachtung in einem Hotel in der eigenen Stadt? Dann holen Sie sich ab dem 01. Dezember 2020 ein Los!

Bringen Sie einfach einen Nachweis, dass Sie in Regensburg wohnen mit und kaufen Sie ein Los für nur 59€ für eine Übernachtung im Doppelzimmer.Pro verkauftem Los werden 10€ an den wohltätigen Verein Rengschburger Herzen e.V. gespendet.

Die Lose kann man im kleinen Supermarkt "Böller" des Brook Lane Hostels in der Oberen Bachgasse 21 in der Regensburger Altstadt kaufen (solange der Vorrat reicht).

In welchem Hotel Sie übernachten werden, ziehen Sie gleich vor Ort aus dem Los-Topf. Wann Sie Ihr Los einlösen, entscheiden Sie: Anhand Ihrer Losnummer können Sie Ihren Wunschtermin im gezogenen Hotel buchen und Urlaub in der eigenen Stadt machen.

Als Nachweis, dass Sie in Regensburg wohnen, reicht Ihr Personalausweis. Öffnungszeiten „Böller“ Montag-Samstag 8.00-20.00 Uhr.

Hotels in Regensburg / MB