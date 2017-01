Bei einem Verkehrsunfall am Montag, 16.01.2017, um 06:45 Uhr, wurden zwei Personen leicht verletzt. Die Fahrerin eines Ford geriet auf der Dominikanerinnenstraße aus noch nicht bekannter Ursache ins Schleudern und konnte ihr Fahrzeug auf der winterglatten Fahrbahn nicht mehr unter Kontrolle bringen. Sie kam mit dem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab, der Pkw kam im Straßengraben auf dem Dach liegend zum Stillstand. Die Fahrzeugführerin und ein im Auto befindliches Kleinkind wurden leicht verletzt zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Pkw entstand Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

PM/MF