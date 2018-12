Abensberg: Ladendiebstahl in Drogeriemarkt

Am 14.12.2018, gegen 15:15 Uhr, kam es zu einen Ladendiebstahl in einen Drogeriemarkt in Abensberg in der Straubinger Straße.

Der männliche Täter verstaute in einer mitgebrachten Tasche mehrere Parfüms im hohen dreistelligen Euro-Bereich und wollte diese entwenden. Nachdem die Diebstahlssicherung ertönte, flüchtete er und wurde von einer Mitarbeiterin verfolgt. Ein bislang unbekannter Passant wurde auf den Vorfall aufmerksam und versuchte den Ladendieb in der Straubinger Straße zu packen, scheiterte aber. Hierbei ließ der Täter allerdings sein Diebesgut zurück und konnte in unbekannte Richtung flüchten. Der Täter wird auf ca. 30 Jahre, 185 cm groß und schlank beschrieben und war mit einen weißen Oberteil sowie einer Jeans bekleidet. Der einschreitende Passant wird gebeten sich bei der Polizei Kelheim zu melden. Außerdem bittet die Kelheimer Polizei unter Tel. 09441/5042-0 um Täterhinweise.

pm/MS