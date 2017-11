Abensberg: Einbrecher schlugen in 12 Geschäften zu – in einer Nacht!

Die Polizei in Kelheim berichtet von einer Einbruchsserie in Abensberg. In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde gleich in 12 Geschäfte und Lokale eingebrochen – es entstand erheblicher Sachschaden. Gegen 2:30 Uhr wurde eine verdächtige Person am Abensberger Stadtplatz beobachtet. Die Polizei sucht jetzt nach Hinweisen.



Der Mann wird als etwa 30 Jahre alt, mit süd/osteuropäischem Aussehen beschrieben. Er soll ca. 165 bis 170 cm groß gewesen sein. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke.

Der Polizeibericht:

Ein oder mehrere Einbrecher machten sich in der Innenstadt von Abensberg an insgesamt 12 Objekten zu schaffen.

In der Nacht von Montag auf Dienstag (20./21.11.2017) wurden im Stadtgebiet Abensberg insgesamt 12 Geschäfte von Einbrechern „heimgesucht“.

Bei insgesamt 7 Objekten verschafften sich der oder die Täter Zugang zu verschiedenen Geschäften und Lokalen und erlangten bei ihrem Beutezug insbesondere Bargeld in einem unteren fünfstelligen Bereich.

Zudem entstand insgesamt erheblicher Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich.

An fünf Objekten scheiterten die Einbrecher und mussten unverrichteter Dinge wieder abziehen. Von den zwölf Geschäften befinden sich elf im Innenstadtbereich und eines in der Regensburger Straße in Abensberg.

Gegen 02.30 Uhr wurde am Stadtplatz von Abensberg eine verdächtige Person gesehen.

Es handelte sich um einen ca. 30 Jahre alten, süd/osteuropäisch aussehenden Mann. Er soll ca. 165 bis 170 cm groß gewesen sein. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke.

Die Polizeiinspektion Kelheim bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei den Ermittlungen. Wer hat insbesondere in der Nacht verdächtige Personen oder Geräusche wahrgenommen?

Hinweise werden erbeten unter der Telefonnummer: 09441/5042-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

PM/MF