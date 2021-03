Abensberg: Älterer Dame Geldbeutel aus Handtasche gestohlen

Waren Sie gestern vormittag in einem Abensberger Supermarkt und haben etwas gesehen?

Am 12.03.2021, gegen 10:50 Uhr, wurde einer 72-jährigen Dame aus dem Landkreis Kelheim in einem Supermarkt in Abensberg, Birkenstraße 1, der Geldbeutel gestohlen. Die Frau hatte ihre Handtasche während des Einkaufens über den Einkaufswagen gehängt. Ein unbekannter Täter dürfte in dieser Zeit in ihre Handtasche gefasst und den Geldbeutel entwendet haben. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf ca. 200,- €.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der 09441/5042-0 mit der PI Kelheim in Verbindung zu setzen.

PI Kelheim