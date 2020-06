Ab 13 Uhr live: Pressekonferenz zur Corona-Pandemie in Bayern

Ministerpräsident Markus Söder

Der Katastrophenfall wird am Mittwoch aufgehoben

Kontaktbeschränkungen werden beibehalten, aber gelockert: Ab diesem Mittwoch (17. Juni) dürfen sich im öffentlichen Raum wieder Gruppen von bis zu zehn Personen aus mehreren Haushalten treffen. In privaten Räumen und Gärten gibt es dann gar keine zahlenmäßige Beschränkung mehr.

Kleinere Feste und Veranstaltungen werden wieder erlaubt: 50 Personen im Inneren, 100 im Freien; bei positiver Entwicklung könnten diese Zahlen in zwei Wochen noch einmal erhöht werden

Das bundesweite Verbot von Großveranstaltungen bis Ende August soll aber am Mittwoch verlängert werden

Ab September wieder Regelbetrieb an bayerischen Schulen, wenn Infektionszahlen dies zulassen

Verkäuferinnen müssen keine Masken mehr tragen, wenn Plexiglasscheibe installiert ist

Doppelt so viele Personen in Geschäften zugelassen

Trotz der massiv gesunkenen Fallzahlen sieht Bayerns Ministerpräsident Markus Söder die Corona-Pandemie weiter als Gefahr. «Corona ist nicht besiegt», sagte er am Dienstag nach der Sitzung des Kabinetts in München. Am Beispiel China zeige sich, wie schnell die Infektionen wieder zurückkommen könnten. «Ein Funke reicht und die ganze Steppe brennt», sagte der CSU-Chef.

In Bayern sei die Tendenz weiter sehr positiv, in den vergangenen sieben Tagen seien in 50 Landkreisen und kreisfreien Städten keine neuen Infektionen registriert worden, betonte Söder. Gleichwohl dürfe es nicht zu einer falsch empfundenen Sicherheit führen, die «zweite Welle ist jederzeit möglich». Besondere Sorge bereite ihm die anstehende Reisewelle durch Europa. «Ich hoffe sehr, dass der Ballermann kein neues Ischgl wird. Daran muss jeder mitarbeiten.»

Durch weitere Lockerungen der Corona-Auflagen sind bei Kulturveranstaltungen im Freistaat ab kommendem Montag (22. Juni) wieder mehr Zuschauer erlaubt. Veranstaltungen in Innenräumen dürfen dann mit bis zu 100 Gästen mit zugewiesenen Sitzplätzen, in Außenbereichen mit bis zu 200 Zuschauern stattfinden. Die Zahlen würden damit verdoppelt, sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Die Maskenpflicht soll aber unverändert gelten.

Der Freistaat Bayern wird in diesem Jahr keine weiteren Kreditermächtigungen zur Bekämpfung der Corona-Krise beantragen. Sollten die bisherigen Mittel aus den ersten beiden Nachtragshaushalten nicht komplett genutzt werden, könne in diesem Jahr sogar noch etwas zurückgezahlt werden, so Söder.