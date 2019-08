A93: Verkehrsunfall zwischen Hausen und Saalhaupt

Auf der A93 hat sich am Donnerstagnachmittag zwischen Saalhaupt und Hausen und Verkehrsunfall mit einem Lastwagen und zwei Autos ereignet. Die betroffenen Personen sind aber nur leicht verletzt worden.

Bei dem Zusammenstoß ist der Tank des Lastwagens beschädigt worden. Deshalb haben sich mehrere hundert Liter Diesel auf über 200 Meter der Fahrbahn verteilt.

Der ausgelaufene Diesel gelangte ins Erdreich und musste später durch eine Fachfirma ausgebaggert werden.

Die beiden Insassen der verunfallten Autos sind nur leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht worden.

Die Feuerwehr Abensberg hat eine Vollsperrung an der Anschlussstelle Hausen in Fahrtrichtung Regenbsurg eingerichtet, die Feuerwehr Siegenburg hat den Verkehr an der Anschlussstelle Abensberg ausgeleitet.

Die A93 war während des gesamten Einsatzes in Fahrtrichtung Regensburg komplett gesperrt. Ein Bergeunternehmen reinigte die stark verschmutzte Fahrbahn und übernahm die Bergung des schwer beschädigten Sattelzugs.

