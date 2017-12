A93 bei Königswiesen: Zwei eingeklemmte Personen gerettet

Der Einsatzbericht der Berufsfeuerwehr

Beim Eintreffen an der Unfallstelle bot sich folgendes Bild. Ein Pkw war in der Ausfahrt Königswiesen an einen Baum gefahren. Im Fahrzeug war eine Person eingeschlossen, die zweite Person jedoch eingeklemmt. Die eingeschlossene Person wurde aus dem Fahrzeug befreit und dem Rettungsdienst übergeben. Durch den Einsatz von Rettungsschere und Rettungsspreizer konnte eine Öffnung in das Fahrzeug geschaffen werden. So konnte auch die zweite Person aus dem Fahrzeug gerettet werden.

An der Einsatzstelle waren neben dem Rettungsdienst, dem Notarzt und der Polizei auch die Freiwilligen Feuerwehren Pentling und Graß eingesetzt.