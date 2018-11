A93 bei Elsendorf: Fahrgast dreht im Taxi durch

Am 15.11., um 15.15 Uhr, kam es zu einer gefährlichen Situation auf der A93, Höhe Elsendorf, in Fahrtrichtung Regensburg. Ein 50jähriger Mann aus Cham bestieg in München erheblich alkoholisiert ein Taxi um sich nach Hause fahren zu lassen. Auf der A93 kam es zum Streit zwischen dem Mann und dem Taxifahrer über die Fahrtstrecke, wobei der Mann dem Fahrer ins Lenkrad griff und ihn tätlich attackierte.

In seiner Not blieb der Taxifahrer auf der Überholspur stehen und flüchtete zu Fuß vor dem Fahrgast. Ein nachfolgendes Fahrzeug konnte nur durch eine Vollbremsung einen Auffahrunfall verhindern. Der Mann verfolgte den Taxifahrer noch ein kurzes Stück, flüchtete dann aber über die Böschung in Richtung Appersdorf, wo er von einer Streife festgenommen werden konnte. Nach Feststellung seiner Personalien und der Durchführung einer Blutentnahme wurde er wieder entlassen. Er muss sich jetzt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Trunkenheit im Verkehr, Körperverletzung und Nötigung verantworten.

PM/MF