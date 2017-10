A93: Baum fällt auf fahrendes Auto

Zwischen Montag und Dienstag (23./24.10) sind unbekannte Täter in ein Sportheim in Langquaid eingebrochen. Das außerhalb der Ortschaft abgelegene Gebäude ließ die Täter ungestört …

Langquaid: Unbekannte brechen in Sportheim ein Zwischen Montag und Dienstag (23./24.10) sind unbekannte Täter in ein Sportheim in Langquaid eingebrochen. Das außerhalb der Ortschaft abgelegene Gebäude ließ die Täter ungestört …

Am Mittwoch, 18.10.2017, gegen 03.30 Uhr, wurde eine Angestellte einer Wäscherei in der Hauptstraße im Geschäft von einem bisher unbekannten Täter niedergeschlagen. Der Täter …

Zeugenaufruf nach Überfall auf Wäscherei Am Mittwoch, 18.10.2017, gegen 03.30 Uhr, wurde eine Angestellte einer Wäscherei in der Hauptstraße im Geschäft von einem bisher unbekannten Täter niedergeschlagen. Der Täter …

Neustadt an der Donau: Folgenschwerer Arbeitsunfall Am Montag (16.10.17) kam es zu einem Arbeitsunfall, infolgedessen ein Arbeiter lebensgefährlich verletzt wurde. Die Kriminalpolizei Landshut hat die weiteren Ermittlungen …

