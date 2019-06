A3 Ausbau: Erstes Teilstück zwischen Neutraubling und Rosenhof fertig

Seit Samstagnacht, 22. Juni 2019, kurz vor Mitternacht fließt der Autobahnverkehr zwischen der Anschlussstelle Neutraubling und dem Bauende rund einen Kilometer östlich der Anschlussstelle Rosenhof erstmals auf einer Fahrbahn, die im Zuge des sechsstreifigen Ausbaus der A 3 bei Regensburg verbreitert wurde.

Die Arbeiten zur Verbreiterung nördlichen Fahrbahn zwischen den Anschlussstellen Rosenhof und Neutraubling und die Errichtung der nördlich der Fahrbahn vorgesehenen Lärmschutzeinrichtungen hatten im Januar 2019 begonnen. Ihre Fertigstellung war für Ende Juni 2019 geplant.

Baustellenverkehrsführung auf der neuen Fahrbahn

Um bis zum Jahresende auch die südliche Fahrbahn in diesem Teilabschnitt verbreitern und die südlich der Autobahn geplanten Lärmschutzmaßnahmen umsetzen zu können, fließt der Verkehr in beiden Fahrtrichtungen jeweils zweispurig über die neue, nördliche Fahrbahn. Wegen der am Fahrbahnrand stehenden LED-Schildern der Stauvorwarnanlage und der Ein- und Ausfahrtstreifen an den Anschlussstellen Rosenhof und Neutraubling steht nicht die gesamte Breite der neuen Fahrbahn zur Verfügung. Die Fahrstreifen sind in beiden Fahrtrichtungen eingeengt. Es gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 80 Km/h.

70.000 Quadratmeter Straßenfläche mit 55.000 Tonnen Asphalt

Die Fläche der neuen, nördlichen Fahrbahn misst rund 70.000 Quadratmeter. Sie ist rund fünf Kilometer lang und allein für die Asphaltschichten wurde Material mit einem Gesamtgewicht von 55.000 Tonnen verbaut. Die Asphaltdeckschicht wird im Rahmen des Ausbauprojekts noch um den lärmmindernden, offenporigen Belag ergänzt. Dieser ist Teil der Lärmschutzmaßnahmen im gesamten Ausbaubereich und wird planmäßig zu einem späteren Zeitraum in längeren Teilabschnitten verbaut.

Rund eineinhalb Kilometer Lärmschutzwälle neu errichtet

Zeitgleich mit dem Streckenbau wurden neben der Fahrbahn die Lärmschutzeinrichtungen gebaut. Die Gesamtlänge der 4,5 Meter hohen Lärmschutzwälle auf Höhe Unterheising und an der Anschlussstelle Neutraubling beträgt 1.480 Meter. Fertiggestellt wird in den nächsten Wochen noch ein 70 Meter langes Stück Lärmschutzwand, dass kurz vor der Anschlussstelle Neutraubling zwei Wallstücke miteinander verbindet. Für die Begrünung der Lärmschutzwälle wurde bereits standortgerechtes Saatgut ausgesät.

Provisorische Verbreiterung zwischen Regensburg-Ost und Neutraubling

Ab dem 29. Juni 2019 werden in Fahrtrichtung Passau zwischen den Anschlussstellen Regensburg-Ost und Neutraubling beide Fahrstreifen zum Mittelstreifen hin verengt, während die Fahrbahn am rechten Rand provisorisch verbreitert wird. Dies ist notwendig, um im kommenden Jahr den Verkehr in diesem Teilabschnitt in beiden Fahrtrichtungen jeweils zweistreifig auf der südlichen Fahrspur fließen zu lassen, während die nördliche Fahrbahn verbreitert.

Vielen Dank den Verkehrsteilnehmern für Verständnis und Geduld

Um Autobahndirektion Südbayern dankt den Verkehrsteilnehmern für ihr Verständnis und ihre Geduld hinsichtlich der Beeinträchtigungen durch die Baumaß-nahmen und die Straßensperrungen. Alle Beteiligten bemühen sich auch weiterhin, die Einschränkungen so gering wie möglich zu halten.