A 3 wird an diesem Wochenende gesperrt

Die A 3 wird an diesem Wochenende voll gesperrt. Die Sperrung gilt von Samstag, 20 Uhr 30, bis Sonntag 14 Uhr – und zwar zwischen Rosenhof und Regensburg-Burgweinting in beiden Fahrtrichtungen. Autofahrer können auch die Brücke bei der Anschlussstelle Neutraubling nicht benutzen. Diese wird kommendes Jahr abgerissen. Am Wochenende heben Arbeiter dort eine Behelfsbrücke ein. Außerdem baut die Autobahndirektion die Verkehrsführung im Baustellenbereich um. Eine Umleitungskarte mit Ausweichrouten finden Sie unter www.a3-regensburg.de/service.

Von Martin Straler