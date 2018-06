Internationale Katastrophenschutzübung „Roter Eber / červený kanec“

Übungsszenario:

Die Bevölkerung ist eingeladen, diese Katastrophenschutzübung am Samstag vor Ort mitzuerleben. Da diese aber unter weitgehend realistischen Bedingungen abläuft, können die geplanten Einsatzstellen nicht uneingeschränkt erkundet werden, da sonst die Gefahren für die Besucher zu hoch sein würden. So bleiben – wie es auch im realen Einsatz der Fall wäre – die Zufahrtsstraßen zum Einsatzgebiet für den Privatverkehr und auch die Wander- und Waldwege gesperrt. Der Ortsbereich von Chamerau kann jedoch fußläufig erkundet werden.

Besucher der Übung können aber am Samstag ab 8.15 Uhr die speziell für sie angebotenen Zubringerbusse nutzen, die von den kostenlosen Parkplätzen bei der Fa. Beier, Bahnhofstr. 31 in Miltach, der Fa. Primus-Line in Cham (Gewerbepark Chammünster Nord) und der Fa. A-Z Formen- und Maschinenbau, Bahnhofstr. 6 in Runding in regelmäßigen Abständen nach Chamerau und wieder zurück fahren.

In Chamerau selbst fahren die Zubringerbusse verschiedene Haltestellen im Dorfgebiet an (siehe Karte). Dort können die Besucher die unterschiedlichen Übungsbereiche besichtigen. So können die Einsatzstellen am Roßberg, das Flugfeld der Hubschrauber, den Löschpanzer aus Tschechien und die Übergabestation von Löschwasser der Großtanklöschfahrzeuge mittels Kleinbussen erreicht werden, die vom Bahnhof in Chamerau in regelmäßigen Abständen eine Rundfahrt

Freitag, 8. Juni 2018 (keine ausgewiesenen Zuschauerbereiche vorhanden)

Am Nachmittag des 8. Juni wird der Brand eines Rückewagens im Wald bei Roßberg, in der Gemeinde Chamerau gemeldet. Daraufhin alarmiert die Integrierte Leitstelle Regensburg die Feuerwehren und den Rettungsdienst gemäß dem Einsatzstichwort „B3 - Brand Rückewagen“. Da nach Eintreffen der Feuerwehren festgestellt wird, dass auch eine Person eingeklemmt ist, werden weitere Kräfte, darunter auch die Bergwacht nachalarmiert.

Aufgrund der Ausweitung des Brandes auf den Wald werden weitere Feuerwehren aus dem Landkreis Cham und dem Nachbarlandkreis Regen zur Einsatzstelle beordert. Der Absturz von Einsatzkräften im steilen Waldgelände fordert die Kräfte von Bergwacht, Rettungsdienst und Feuerwehren am späten Nachmittag zusätzlich.

Da hinsichtlich der zwischenzeitlichen Ausbreitung des Brandes von keinem Löscherfolg bis zur Dämmerung auszugehen ist, eine Brandbekämpfung während der Nacht aufgrund der Gefahr für die eingesetzten Kräfte aber zu hoch wäre, wird entschieden den Einsatz abzubrechen und am folgenden Tag wieder aufzunehmen. Dazu werden bereits Feuerwehr-Hilfskontingente anderer Landkreise und Feuerwehren aus Tschechien sowie weitere Einheiten zur Wasserförderung angefordert.