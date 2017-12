55-Jähriger bei Verkehrsunfall schwerst verletzt

Beim Versuch in ein Einfamilienhaus im Agnes-Miegel-Weg im Ortsteil Burgweinting einzubrechen, wurden zwei Männer vom Hausbesitzer überrascht. Noch während ihrer Flucht nahm die …

Beim Versuch in ein Einfamilienhaus im Agnes-Miegel-Weg im Ortsteil Burgweinting einzubrechen, wurden zwei Männer vom Hausbesitzer überrascht. Noch während ihrer Flucht nahm die …

Regensburg: Einbrecher auf frischer Tat ertappt Beim Versuch in ein Einfamilienhaus im Agnes-Miegel-Weg im Ortsteil Burgweinting einzubrechen, wurden zwei Männer vom Hausbesitzer überrascht. Noch während ihrer Flucht nahm die …

Regensburg: Einbrecher auf frischer Tat ertappt Beim Versuch in ein Einfamilienhaus im Agnes-Miegel-Weg im Ortsteil Burgweinting einzubrechen, wurden zwei Männer vom Hausbesitzer überrascht. Noch während ihrer Flucht nahm die …

Regensburg: Einbrecher auf frischer Tat ertappt Beim Versuch in ein Einfamilienhaus im Agnes-Miegel-Weg im Ortsteil Burgweinting einzubrechen, wurden zwei Männer vom Hausbesitzer überrascht. Noch während ihrer Flucht nahm die …