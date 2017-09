5.000 Besucher: Regionaltag des Landkreises Straubing-Bogen voller Erfolg

Zahlreiche Besucher, zufriedene Aussteller – und ein Wettergott, der über weite Strecken ein Einsehen hatte: Die Organisatoren des Regionaltages in Oberschneiding konnten ein äußerst positives Fazit der Veranstaltung ziehen:

„Am Samstagnachmittag hatten wir einen überwältigenden Zulauf. Und auch am Sonntag haben sich die Straßen ab mittags sehr gut gefüllt und es war richtig was los. Auch das Bühnenprogramm und das Kasperltheater am Sonntag in der Mehrzweckhalle sind sehr gut aufgenommen worden. Mehr als 5.000 Besucher haben die Stände der knapp 100 Aussteller und Fieranten in Oberschneiding besucht.Organisatorisch hat alles geklappt und auch sonst gab es keine Schwierigkeiten.“

Carolin Riepl, Regionalmanagerin