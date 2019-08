Eine Fahrkartenkontrolle ist am Montagnachmittag in einem Linienbus an der Nordgaustraße ausgeartet. Ein 42-jähriger Kontrolleur ist von einer Gruppe von Männern verprügelt worden.

Gegen 13:30 Uhr sind zwei Kontrolleure in den Bus an der Haltestelle Nordgaustraße eingestiegen, um die Fahrkarten zu kontrollieren. Eine Gruppe junger Männer wollte sich dieser Kontrolle entziehen und drängten den Kontrolleur aus dem Bus heraus und flüchteten. Eine Person konnte dabei festgehalten werden.

Die flüchtigen Männer sind daraufhin wieder umgekehrt und schlugen auf den Kontrolleur ein und haben diesen leicht verletzt. Danach sind sie gemeinsam geflüchtet. Eine zwischenzeitlich eingetroffene Polizeistreife konnte zwei der fünf Schläger festnehmen.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Regensburg Nord zu melden.

Pressemitteilung PI Regensburg Nord