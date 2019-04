29-Jähriger aus Landkreis Straubing-Bogen tot aufgefunden

Ein seit 13.11.2018 vermisster 29-jähriger Mann aus Furth bei Bogen im Landkreis Straubing-Bogen, wurde am 08.04.2019 von der Polizei tot aufgefunden. Derzeit liegen keine Hinweise auf eine Gewalteinwirkung oder Fremdverschulden vor. Die Kriminalpolizei Straubing führt die Ermittlungen.

Der 29-Jährige war am Mittwoch, 14.11.2018, von seinem Vater als vermisst gemeldet worden. Der Mann fuhr am 13.11.2018 mit seinem Pkw von seinem Elternhaus weg und kehrte nicht mehr zurück. Sofort eingeleitete umfangreiche Suchmaßnahmen der Polizei verliefen zunächst ergebnislos. Am 08.04.2019 konnte der Vermisste von einem Passanten im Bereich Langdorf tot in seinem Fahrzeug aufgefunden werden.

Die näheren Todesumstände sollen durch eine rechtsmedizinische Untersuchung beim Institut für Rechtsmedizin in München geklärt werden.

Pressemitteilung PP Niederbayern