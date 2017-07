Nach dem schweren Busunfall hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) den Angehörigen ihr Mitgefühl zugesprochen. «Unsere Gedanken sind in diesen Stunden bei den Angehörigen der Opfer», sagte Merkel am Montag in Berlin. Sie wünschte den Verletzten schnelle Genesung und dankte den Rettungskräften. Die Arbeit der Retter sei in einer solchen schrecklichen Situation von besonderer Bedeutung.