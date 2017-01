Der SSV Jahn Regensburg hat heute sein drittes Testspiel vor dem Start der Restrückrunde absolviert. Gegen den FC Liefering gab es ein 1:1. Liefering spielt in der zweiten österreichischen Bundesliga. Das 1:0 für den SSV Jahn erzielte Marc Lais in der 19. Minute. Jedoch mussten die Oberpfälzer in der 30. Minute den 1:1 Ausgleichstreffer hinnehmen. Der SSV Jahn hat somit zwei Siege und ein remis in den Testspielen erreicht. Der nächste Test folt am Samstag um 14.00 Uhr zu Hause gegen Waldhof Mannheim.

CS