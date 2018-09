15. September: 1. Regensburger Diner En Blanc

Das Diner En Blanc (auf Deutsch: Abendessen in weiß) hat seinen Ursprung in Frankreich und ist ein elegantes Picknick, bei dem alle Gäste in weiß gekleidet erscheinen. Die Teilnehmer bringen Tische und Stühle mit, die zu langen Tafeln zusammengestellt werden und essen gemeinsam die selbst mitgebrachten Speisen und Getränke.

Nach erfolgreichen weißen Picknicks in anderen Städten Deutschlands hat es die Trend-Veranstaltung auch nach Regensburg geschafft. Am 15.09.2018 findet an einem noch geheimen Ort und zu einer geheimen Zeit das 1. Regensburger Diner en Blanc statt.