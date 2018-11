11. November: Verkaufsoffener Sonntag in Regensburg

Am kommenden Sonntag, den 11. November, haben die Läden in Regensburg geöffnet – denn es ist verkaufsoffener Sonntag! Auch die Händler profitieren von diesem Tag, da meist Besucher aus einem größeren Einzugsbereich als gewöhnlich in die Stadt kommen werden.

Bereits am 14. Oktober fand ein verkaufsoffener Sonntag in Regensburg statt. Auch am 11. November werden die Geschäfte in der gesamten Stadt von 13:00 bis 18:00 Uhr geöffnet sein.

An der Continental Arena können Sie Ihr Auto gratis auf einem der 1.800 Parkplätze abstellen. Der kostenlose Expres-Shuttle fährt Sie dann direkt zum Ernst-Reuter-Platz. Die Busse fahren von 11:30 Uhr bis 18:30 Uhr im 10-Minuten-Takt.

Sonntagsöffnung für touristischen Bedarf

Geschäfte mit überwiegend an Touristen gerichteten Angeboten haben an Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen von 11.00 bis 19.00 Uhr geöffnet.

Die Regelung gilt jedes Jahr vom 01. April bis 15. Oktober sowie am Ostersonntag, Ostermontag und den Adventssonntagen. Als Angebote für Touristen gelten Sortimente wie Badegegenstände, frische Früchte, alkoholfreie Getränke, Milch und Milcherzeugnisse, Süßwaren, Tabakwaren, Blumen, Zeitungen und Regensburg-Souvenirs.

