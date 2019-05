„Zwischen Rationalität und Religion“ – Ausgewählte Vorträge des Akademischen Forums Albertus Magnus in einem Band erschienen

Das Akademische Forum Albertus Magnus

In der gegenwärtig schwierigen Situation der Kirche ist unter anderem der Nachweis von Bedeutung, dass der christliche Glaube der wissenschaftlichen Rationalität keineswegs widerspricht. Das Akademische Forum geht dieser Aufgabe nach. Es bildet eine Schnittstelle des Bistums zu den regionalen Hochschulen bzw. zur Wissenschaft und darüber hinaus zu kulturellen Einrichtungen bzw. zur Kultur in ihren zahlreichen Facetten.



An die Anfänge erinnert sich Direktor Sigmund Bonk noch gut: „Die Veranstaltungen begannen am 21. Januar 2015 mit einem wunderbaren Vortrag des unlängst verstorbenen weltberühmten Germanisten Wolfgang Frühwald“, der über Albertus Magnus und seine Schüler sprach. Ein Vortrag wie dieser habe Maßstäbe gesetzt, so Bonk, an die die darauffolgenden Vorträge anknüpften: „Besonders schön war es immer, wenn alle meine drei Wünsche erfüllt worden sind: Der Vortrag war ebenso substantiell wie lebendig, es folgte eine rege Diskussion und der Bischof hat persönlich an der Veranstaltung teilgenommen.“

Auch in Zukunft wird das Forum Albertus Magnus hervorragenden Vortragenden eine Plattform bieten und mit teils klassischen, teils aktuellen Themen die Zuhörer verzücken.