Zwei Wohnungseinbrüche im Regensburger Stadtosten: Zeugen gesucht

Am Freitag, 27.09.2019, in der Zeit von 13:00 Uhr – 21.00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in zwei Erdgeschosswohnungen in der Plattlinger Straße und Ostheim ein.

Anschließend wurden alle Wohnräume durchwühlt und mehrere Armbanduhren und ein Mobiltelefon entwendet. Der Diebstahlschaden in beiden Fällen beträgt einige hundert Euro. Der Sachschaden an der aufgehebelten Tür bzw. Fenster beträgt ca. 1.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Kriminalpolizei Regensburg unter der Rufnummer 0941-506 2888.

PM