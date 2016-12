Am vergangenen Samstag brach ein bislang unbekannter Täter in ein freistehendes Einfamilienhaus im Gerstenweg ein und entwendete daraus Schmuckgegenstände im Wert eines unteren vierstelligen Betrages. Die KPI Regensburg bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Samstag, 17.12.2016, in der Zeit zwischen 15.30 Uhr und 17.45 Uhr stieg ein unbekannter Täter nach Einschlagen der Scheibe der Terrassentüre in das Haus ein und entwendete daraus mehrere verschiedene Schmuckgegenstände. An der Terrassentüre und dem Gebäude verursachte der Täter einen Schaden in Höhe von 2000 Euro.

Die Kriminalpolizei Regensburg sucht in diesem Zusammenhang nun nach einen Pkw Audi mit Ingolstädter Kennzeichen. Das Fahrzeug dürfte mit einer männlichen Person besetzt gewesen sein. Wer kann zu diesem Fahrzeug und dem Fahrer Angaben machen?

Die KPI Regensburg bittet um sachdienliche Hinweise zur Aufklärung des Sachverhaltes unter der Rufnummern 0941/506-2888.

PM/LH