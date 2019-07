In der Baltenstraße in Regensburg wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag von einem Pkw die Windschutzscheibe eingeschlagen. Trotz der schnellen Meldung eines aufmerksamen Zeugen, konnte der Täter am Tatort und der Umgebung nicht mehr erwischt werden.

Am Tatort wurden jedoch Gegenstände zurückgelassen. Diese werden nun auf Spuren untersucht.

Falls sie weitere Hinweise zum Täter oder der Tat haben, setzen sie sich mit der Polizeiinspektion Regensburg Nord unter 0941/506-2221 in Verbindung.

PM