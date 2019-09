Zeugen gesucht: Zwei Pkw im Bereich Kelheim verkratzt

Im Zeitraum von 25.09.2019 bis 28.09.2019 wurden im Stadtgebiet Kelheim zwei Pkw durch unbekannte Täter verkratzt. Der erste Fall ereignete sich in oben genanntem Tatzeitraum im Stadtgebiet Kelheim. Der 54-jährige Geschädigte aus dem Raum Kelheim konnte in diesem Fall den genauen Tatort jedoch nicht mehr eingrenzen, da er mehrere Geschäfte im Stadtgebiet aufsuchte.

Er stellte am 28.09.2019 gegen 08.00 Uhr an seinem Pkw, Audi A3, schwarz, einen Kratzer an der Heckklappe fest. Einen Tatverdacht konnte der Geschädigte nicht äußern. Der Schaden wird hier auf etwa 400 Euro geschätzt.

Der zweite Fall ereignet sich in der Schäffler Straße in Kelheim am Parkplatz des dortigen Einkaufszentrums. Der 32-jährige Geschädigte aus dem Raum Kösching hatte seinen Pkw, Skoda Fabia, grau, am Samstag, den 28.09.2019 gegen 16.30 Uhr an besagtem Parkplatz abgestellt. Als er gegen 17.25 Uhr wieder zu seinem Pkw zurückkam, stellte er einen Kratzer an der linken hinteren Türe fest. Auch hier konnte der Geschädigte keinen Tatverdacht äußern. Hier liegt der Sachschaden bei etwa 400,- Euro.

Die Polizeiinspektion hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 09441/5042-0 entgegen.

