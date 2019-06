Am Sonntag den 09.06.2019 in der Zeit zwischen 19:15 Uhr und 22:45 Uhr wurde die Schranke an der Zufahrt zum Wasserwachtsgebäude am Südufer des Guggenbergers Sees in Neutraubling beschädigt.

Täterhinweise werden durch die Polizeiinspektion Neutraubling, Tel.-Nr. 09401/9302-0, entgegen genommen.

PM