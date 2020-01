Gegen 3 Uhr kam es am Sonntagmorgen auf einer Veranstaltung in einem Festzelt in der Drahtgasse in Mühlhausen zu einer Schlägerei mit mehreren Beteiligten.

Dabei schlug ein 21-jähriger Abensberger einen 18-jährigen aus Bad Abbach mit der Faust ins Gesicht. Dieser erlitt dabei eine schwere Nasenverletzung und musste in eine Klinik gebracht werden.

Die Beteiligten standen erheblich unter Alkoholeinfluss. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Mainburg, Tel. 08751/8633-0.

