Zeugen gesucht: Mehrere Verkaufsstände auf dem Weihnachtsmarkt auf dem Neupfarrplatz aufgebrochen

In der Nacht von Samstag, den 14.12.2019 auf Sonntag, 15.12.2019 wurden mehrere Verkaufsstände des Christkindlmarktes am Neupfarrplatz aufgebrochen.Bislang unbekannte Täter drangen in die Verkaufsstände ein und erbeuteten einen niedrigen dreistelligen Betrag.

Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich nach bisherigen Erkenntnissen auf ca. 2.000€. Die Polizeiinspektion Regensburg Süd hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2001 mit der Polizeiinspektion Regensburg Süd in Verbindung zu setzen.

PM