Zeugen gesucht: Jugendliche randalieren in Hemau

Die Polizei sucht nach Zeugen, weil in der Nacht von Freitag auf Samstag drei Jugendliche in Hemau randaliert haben.

Kurz vor zwei Uhr wurde die Polizei von mehreren Personen verständigt, dass sich drei jugendliche Personen an einem Verkehrszeichen in der Hochstraße zu schaffen machten: Dieses riss schließlich ab und wurde in eine gegenüberliegende Grünfläche geworfen.

Die Täter flüchteten dann über das Neubaugebiet in Richtung Ortsmitte. Einer der Täter trug eine auffällige rote Jacke.

Die Polizei bittet um Hinweise durch die Bevölkerung.

Polizeiinspektion Nittendorf