Zeugen gesucht: Gartenzaun in Etterzhausen beschädigt

Am Samstag den 24.08.2019 gegen 10.00 Uhr bemerkte eine Anwohnerin der Mariaorter Straße in Nittendorf, Etterzhausen, ein lautes Anstoßgeräusch aus Richtung Straße. Bei der Nachschau stellte sie fest, dass ein unbekanntes Fahrzeug den Zaun ihrer Nachbarin in der Mariaorter Straße 11 beschädigt hatte.

Die Rekonstruktion des Unfallhergangs lässt schließen, dass ein Traktor, oder ähnlich großes Fahrzeug, die Straße zum Unfallzeitpunkt in Richtung Sinzing befuhr und im Verlauf einer leichten Rechtskurve mit einem ausschwenkenden Anbauteil den Zaun links beschädigte.

Der Unfall wurde möglicherweise nicht bemerkt. Die Polizei bittet den Verursacher, oder ggf. Zeugen des Unfallhergangs, sich zu melden. Der Sachschaden wird mit 200 Euro beziffert.

PM