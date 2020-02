Zeugen gesucht: Einbruch in TEDi-Markt in Neustadt a.d. Donau

In der Nacht vom 27.02.2020 auf den 28.02.2020 wurde in einen TEDi-Markt in Neustadt a.d. Donau eingebrochen.

Ein unbekannter Täter zerstörte eine Schaufensterscheibe des Haushaltswarengeschäfts und konnte so in den Innenraum des TEDi-Markts gelangen. Im Markt hebelte der Täter mehrere Türen auf und entwendete den Tresor. Im Tresor befand sich ein mittlerer dreistelliger Geldbetrag. Der Sachschaden beträgt ca. 3.000,00 Euro. Die Polizei war zur Spurensicherung vor Ort und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer hat im o.g. Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht? Hielten sich in dem Bereich – vielleicht auch schon Tage davor – verdächtige Personen oder Fahrzeuge auf, welche die Umgebung ggf. zuvor auskundschafteten?

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 09441/5042-0 bei der Polizeiinspektion Kelheim zu melden.

PM