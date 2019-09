Zeugen gesucht: Einbruch in Einfamilienhaus in Grünthal

Am Freitag 27.09.2019, zwischen 17.45 Uhr und 19.50 Uhr drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in der Brandlbergstraße in ein dortiges Einfamilienhaus ein.

Durch Aufhebeln der rückwärtigen Balkontüre gelangten sie in das Anwesen und durchsuchten dieses. Entwendet wurde Bargeld in Höhe von 400.- Euro.

Personen die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Regenstauf unter der Rufnummer 09402 / 93110 in Verbindung zu setzen.

Insbesondere sollen sich Zeugen melden, denen zur vorgenannten Tatzeit im Bereich der Brandlbergstraße verdächtige Fahrzeuge oder Personen aufgefallen sind.

PM