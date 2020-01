Zeugen gesucht: Ein Einbruch und ein Diebstahl in Wiesent

Ein bislang unbekannter Täter brach im Zeitraum von Freitag, 10.01.2020, 20:00 Uhr bis 11.01.2020, 08:00 Uhr das Vorhängeschloss eines Geräteschuppens eines Privatanwesens in der Straße „Am Degelberg“ auf und gelangte so in das Innere.

Der Täter entwendete hierbei eine Kettensäge im Wert von etwa 50 Euro. Durch das Aufbrechen des Schlosses entstand geringer Sachschaden.

Im Zeitraum von Freitag, 10.01.2020, 16:00 Uhr bis 11.01.2020, 16:30 Uhr wurde aus der Garage eines Anwesens in der „Von-Kolb-Straße“ ein hochwertiges E-Bike der Marke Scott entwendet. Ein Sachschaden entstand durch den Fahrraddiebstahl nicht.

Möglicherweise besteht aufgrund der Zeiten ein Tatzusammenhang. Zeugen, die im o.g. Zeitraum verdächtige Personen und / oder Fahrzeuge an den jeweiligen Tatorten bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 09482/9411-0 bei der Polizeiinspektion Wörth a. d. Donau zu melden.

PM