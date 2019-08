Zeugen gesucht: Diebstahl und Sachbeschädigung in Barbing

In der Nacht von Donnerstag, 22.08.2019, 18.00 Uhr auf 23.08.2019, 07.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter das Baugerüst von einem Anwesen in der Mintrachinger Straße in Barbing.

Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf einen höheren vierstelligen Betrag.

Ebenfalls in der Nacht vom 22.08.2019 auf 23.08.2019 wurde an einem Anwesen in der Donaufstaufer Straße in Barbing der Sichtschutzzaun beschädigt.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um Jugendliche im Alter zwischen 16 und 18 Jahren. Auffälligstes persönliches Merkmal dürfte sein, dass einer der Tatverdächtigen auf Krücken unterwegs war.

Es entstand geringer Sachschaden. Auch in diesem Fall erbittet die Polizeiinspektion Neutraubling Hinweise unter der Tel.-Nr. 09401/93020.

PM