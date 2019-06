Zeugen gesucht: Brückenwerfer im Bereich Leonberg

Am Samstag, 09.06.2019, gegen 14:00 Uhr, befuhr ein Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw die Bundesstraße 299 von Waldsassen kommend in Richtung Autobahn A93. Nach der Abzweigung Pechofen fuhr der Verkehrsteilnehmer unter der dortigen Überführung in Richtung Kriegermühle hindurch, als plötzlich ein unbekannter Gegenstand gegen die Frontscheibe des Pkw prallte.

Die Scheibe kam dadurch zu Bruch bzw. splitterte. Der Verkehrsteilnehmer konnte noch eine Person auf der Brücke wahrnehmen. Eine umgehend erfolgte Absuche in dem betreffenden Bereich verlief negativ. Es werden daher Zeugen des Vorfalls gesucht und gebeten sich mit der Polizeiinspektion Waldsassen unter der Telefonnummer: 09632/849-0 zu melden.

Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wird geführt. Zu einem Personenschaden kam es glücklicherweise nicht.

PM