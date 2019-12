Zeugen gesucht: 22 geparkte Autos in Wenzenbach beschädigt

Am Samstag, den 14.12.19, in der Zeit von 16 Uhr bis 19 Uhr, kam es in Wenzenbach, im Bereich Mitterfeldweg, Wasenstetter Weg, Asternweg und Tulpenweg zu einer Serie von Sachbeschädigungen an geparkten Kraftfahrzeugen. Der Polizeiinspektion Regenstauf sind bisher 22 beschädigter Fahrzeuge gemeldet worden, wodurch ein Sachschaden von mindestens 35.000 Euro entstanden ist.

Durch eine Zeugin bekam die Polizei am späten Abend einen Hinweis, dass gegen 17.15 Uhr im Bereich Zeitlhofweg eine Person aufgefallen ist, die sich sehr aggressiv verhalten hat und mit der Faust gegen mehrere Fahrzeugscheiben schlug. Die männliche Person war ca. 170cm groß, trug schwarze Kleidung und hatte eine dunkelgrüne Mütze auf.

Die Polizei Regenstauf hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise aus der Bevölkerung nimmt die PI Regenstauf unter Tel. 09402/9311-0 entgegen.

PM