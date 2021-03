Zettisch: ULRICHSHOF gewinnt Family Cup 2020 in der Kategorie Küche

Das Baby & Kinder Bio-Resort ULRICHSHOF hat den Family Cup 2020 in der Kategorie Küche gewonnen. Zum 13. Mal zeichnetete das Reiseportal meintophotel.de die besten Familienhotels im deutschsprachigen Raum mit dem Family Cup 2020 aus.

Aufgrund der aktuellen Situation konnten die Awards nicht, wie gewohnt, im Rahmen einer festlichen Gala überreicht werden. Alle Gewinner wurden per Videocall informiert – freuten sich jedoch nicht minder über den begehrten Branchenpreis. Eine Jury bestehend aus namhaften Branchenvertretern hatte über die Siegerhotels in fünf Kategorien entschieden: Küche, Logis, Kinderbetreuung, Freizeitprogramm und Gesamtkonzept.

Über den Family Cup in der Kategorie Küche freuten sich Nikolaus und Benjamin Brandl vom Baby & Kinder Bio-Resort ULRICHSHOF Resort in Rimbach.

„Gerade jetzt habe wir noch einmal in die Erweiterung der Küche investiert, da ist der Award eine zusätzliche Würdigung der Leistung des Teams“, so Nikolaus Brandl.

Beeindruckt hatte die Jury das sogenannte Organic Dine Around-Konzept des ULRICHSHOFS, das die kulinarische Rund-um-die-Uhr-Versorgung von Familien umfasst: mit hochwertigen Gerichten aus bevorzugt regionalen Produkten – und wo es geht BIO.

Der Gewinner-Pokal wurde in die nigelnagelneue Küche gepackt. Nach 2015 (Sieg in der Kategorie Ökologie/Nachhaltigkeit), 2017 und 2019 (jeweils Sieg in der Kategorie Kinderbetreuung) ist es nun schon das vierte Mal, dass der begehrte Award nach Zettisch ging. Das Küchenchef-Trio Laura Kroiß, Tobias Straten und‍ Stefan Kühne mit dem gesamten Team freuen sich, die Gäste schon bald mit ihren Geheimrezepten verwöhnen und verzaubern dürfen.

ULRICHSHOF/MB