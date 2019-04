Zeltfestival Lappersdorf: Der Vorverkauf hat begonnen!

Das Zeltfestival Lappersdorf geht 2019 bereits ins 11. Jahr. Das Programm ist wieder eine spannende und unterhaltsame Mischung aus dem Besten der bayerischen Kabarett- und Musikkabarett-Szene, aus großartigen Songwritern, aus deutschen Musik-Legenden, aber auch wieder internationalen Stars, „Local Heroes“ und einem fetzigen Familienprogramm.

Traditionell beginnt das Festival mit dem Gratis-Eröffnungskonzert der Mystic Eyes und Power Pack, diesmal am Do., 23.05.

Und hier eine Vorstellung des Programms, nach Genres unterteilt:

Bayerische( Musik-)Kabarett-Stars:



„Knedl & Kraut“ am 26.05

Ihr neues Programm „Bayerische Weltreise“ ist ein erfrischendes, komödiantischen Musikspektakel, gespielt auf einem kreativen Instrumentensammelsurium, in dem sich wilde Geschichten mit Zauberei, virtuose Soli und internationale Welthits aus Rock, Schlager und Klassik, urbayerische Traditionen und urwitzigen Dialekte aus aller Welt vermischen.

Die Lesung von Klüpfel & Kobr am 28.05. ist kein Kabarett im ursprünglichen Sinn. Aber was die Autoren des Kult-Komissars Kluftinger in ihrem Jubiläums-Programm auf die Bühne bringen, ist eine Lese-Show mit Lachgarantie und beste Unterhaltung jedenfalls für alle Fans des unverwechselbaren Kommissar Kluftinger.

Wolfgang Krebs kommt am 30.05. und in seinem neuen Programm „Geh zu, bleib da!“ widmet sich der Parodist und Wortakrobat seiner großen Leidenschaft: Dem schönen Bayernland. Es wird heftig debattiert, gelacht und gesungen. Und alle tauchen sie dabei wieder auf: Stoiber, Söder, Seehofer, Herrmann und viele andere seiner kongenial parodierten Figuren.

Am 02.06. kommen Die Wellküren, die weibliche Fraktion aus dem Hause Well und Gründerinnen der STUGIDA- Bewegung (Stubenmusik gegen die Idiotisierung des Abendlandes), verteidigen und feiern in ihrem neuen Programm „Abendlandler“ das freie Abendland und den Abend an sich. Mit bayerischem Dreigesang gegen stumpfe Einfalt.

Am 04.06. ist auch endlich Günter Grünwald, einer der beliebtesten Kabarettisten Bayerns mit seinem aktuellen Programm „Deppenmagnet“ erstmals beim Zeltfestival !

Helmut Schleich, der am 05.06. auf die Zeltbühne kommt, braucht man auch nicht mehr vorzustellen. Er ist eine der markantesten Größen in der deutschsprachigen Kabarett-Landschaft und präsentiert sein neues Programm „Kauf, Du Sau!“

Deutsche Songwriter- und Musiklegenden

Mit Konstantin Wecker kommt am 25.05. längst ein Stammgast ins Zirkuszelt.

Seit über vier Jahrzehnten zählt Konstantin Wecker zu den bedeutenden deutschen Liedermachern. In seinem „Solo zu zweit“ mit Jo Barnikel, wird er seine Besucher mit Poesie und Musik, Wut und Zärtlichkeit, Mystik und Widerstand in seinen Bann ziehen.

ONAIR am 01.06. ist zwar noch eine junge Berliner A Cappella-Formation, aber sie hat sich in atemberaubendem Tempo mit in die internationale Spitze der Vokalformationen gesungen und wurde mit zahlreichen renommierten Musikpreisen in Europa, Asien und den USA ausgezeichnet. In ihrem neuen Programm „Vocal Legends“ interpretieren sie Songs u.a. von Prince, Depeche Mode, Michael Jackson, Pink Floyd, Queen, Phil Collins, Linkin Park, Whitney Houston, Coldplay, Adele u.v.m. – und schaffen damit viele begeisternde und berührende Momente.Bei Truck Stop am 02.06. darf man sich auf ein einmaliges Konzert mit einer wahrlich legendären Country Band freuen ! Die Meilensteine auf ihrem Weg zum Erfolg haben sie kontinuierlich gesetzt. Die sechs Männer sind nicht umsonst die erfolgreichste deutsche Country-Band aller Zeiten!

Die Spider Murphy Gang beendet am 09.06. ,mit ihrer „Unplugged-Show“ das Zeltfestival und ist bereits zum dritten Mal im Zelt. Diese unplugged-Konzerte der Band sind genauso dynamisch und mitreißend und sie zaubern zusätzlich eine persönliche, fast intime Stimmung – so als ob die Gang zuhause im Wohnzimmer säße.

Internationale Stars

Mit dem einzigartigen Herbert Pixner Project aus Südtirol kommen am 24.05. absolute Stars aus dem Bereich „Progressive Volksmusik“. Diese Veranstaltung ist aber bereits ausverkauft.

Frntm3n am 29.05. sind ein weiteres absolutes internationales Highlight. Bekannt wurden die drei charmanten Engländer Peter Howarth, Mick Wilson und Pete Lincoln unter anderem als Sänger der Hollies, 10cc, Sweet oder Sailor. Sie gemeinsam auf einer Bühne zu hören, das ist „Magie“ und Spielfreude pur … ein Hautnah-Konzert mit Hits, die jeder kennt und jeder liebt, neu und auf frische akustische Art interpretiert. Kurz: Ein „Unplugged“-Konzert der Extraklasse !

Local Heroes

Natürlich dürfen mitreißende Abende mit den beliebten „Local Heroes“ nicht fehlen:

Der Vollblutmusiker und Songwriter Mathias Kellner kommt am 31.05. mit seinem neuen Programm „Tanzcafé Memory“ und spielt ein mitreißendes Konzert, bei dem er seine sorgfältig ausgearbeiteten Lieder durch aberwitzig-skurrile Anekdoten verknotet und zu einem Gesamtkunstwerk werden lässt.

Die Motown Soul Revue am 05.06. hat die letzten beiden Jahre das Publikum dermaßen begeistert, dass es auch 2019 wieder fester Bestandteil des Zeltfestivals ist.

Dabei werden wieder die besten Musiker der Region als „Funkbrothers of Regensburg“ zusammen mit Steffi Denk, Markus Engelstädter und den Divettes die Musik des legendären Detroiter Soullabels MOTOWN huldigen.

Erklärtes Ziel der Burglengenfelder Formation BUL’s Brothers am 08.06. ist es in erster Linie, die Mission von Joliet Jake und Elwood Blues (den Original Blues Brothers) fortzuführen, und auch ihre bayerische Heimat auf das Kommen der bluesigen Erlösung vorzubereiten. Dafür reihen sie mit spielerischer Lockerheit eine Vielzahl von Soul- und Rhythm & Blues-Klassikern aneinander und reißen damit auch die größten „Bewegungslegastheniker“ von den Stühlen.

Fetziges Familienprogramm

Nach einjähriger Pause gibt es am 26.05. mit DONIKKL´s Mitmach-Show perfekte Familienunterhaltung mit den dreifachen Gewinnern des Deutschen Kindermusikpreises! Witzig, knallbunt, energiegeladen und sehr nah an den Kindern – das ist DONIKKLs Mitmach-Show.

Alle Termine und Infos zum Festival gibt’s unter www.alex-bolland.de oder 0941-4652560