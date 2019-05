Zeitlarn: Jugendlicher von Unbekannten angesprochen – Zeugen gesucht

Vergangenen Sonntagnachmittag (12.05.19) wurde ein 14-Jähriger auf seinem Nachhauseweg von einem unbekannten Mann angesprochen. Der Unbekannte forderte ihn zu sexuellen Handlungen gegen Bezahlung auf. Der Junge verneinte dies und setzte seinen Weg fort.

Gegen 16.00 Uhr befand sich der Bub mit seinem Fahrrad auf dem Radweg von Zeitlarn nach Regenstauf. Auf Höhe der beginnenden Häuserzeile an der Schwandorfer Straße kam ihm ein unbekannter Mann zu Fuß entgegen und sprach ihn an. Er bat ihm sexuelle Handlungen an und stellte einen Geldbetrag hierfür in Aussicht.

Der Jugendliche ging nicht weiter darauf ein und setzte seine Fahrt auf dem Rad fort. Der Fremde ließ den Jungen weiter ziehen.

Beschreibung des Unbekannten:

männlich,

ca. 170 cm groß,

ca. 40 bis 45 Jahre alt,

mitteleuropäisches Erscheinungsbild,

schlanke Figur,

Vollglatze,

3-Tage-Bart.

Er trug blaue Jeans, gelb-grün-kariertes Hemd und sprach Hochdeutsch

Eine Fahndung nach dem Verdächtigen verlief bislang negativ. Deshalb bittet die ermittelnde Kriminalpolizeiinspektion Regensburg um Hinweise aus der Bevölkerung.

Wer hat zur angegebenen Zeit im Bereich des Radweges an der Schwandorfer Straße verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann Hinweise auf den Täter geben?

Zur genannten Tatzeit soll ein Fußballspiel beim SV Zeitlarn stattgefunden haben. Eventuell könnten Fans bzw. Besucher des Spiels etwas beobachtet haben.

Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 0941/ 506 – 2888 entgegen.

Pressemitteilung PP Oberpfalz