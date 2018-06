Wollte nach Nürnberg trampen: Junge Ambergerin vermisst

Die Polizei in Sachsen sucht nach der 28 Jahre alten Sophia Lösche aus Amberg. Die junge Frau wird seit 14. Juni vermisst. Zuvor hatte sie offenbar versucht, nach Nürnberg zu trampen. Sie wurde zuletzt in Schkeuditz gesehen, dort stieg sie offenbar in einen LKW.

Die Polizeimeldung:

Am Donnerstag, dem 14. Juni 2018 beabsichtigte die gebürtige Ambergerin, Sophia Lösche, über eine Mitfahrgelegenheit nach Nürnberg zu trampen, um danach weiter nach Amberg (kreisfreie Stadt in der Oberpfalz, Bayern) zu fahren. Über die Polizeiinspektion Amberg wurde am Freitag, dem 15. Juni 2018 die Polizei in Leipzig über eine Vermisstenfahndung nach Sophia informiert.

Hiernach wurde ein Ermittlungsersuchen an die Leipziger Polizei gestellt mit der Bitte um Ermittlungsunterstützung. Es konnte ermittelt werden, dass die 28-Jährige am Donnerstag, etwa gegen 17:45 Uhr, auf einer Tankstelle in Schkeuditz, am Bierweg, mit mehreren Personen sprach. Letztendlich unterhielt sie sich mit einem bisher unbekannten Mann, der sie, wie sie kommunizierte, nach Nürnberg mitnehmen wollte. Gegen 18:20 Uhr verließ sie gemeinsam mit dem Fremden in einem Lkw das Tankstellengelände.

Beschreibung Name: Lösche Vorname: Sophia Scheinbares Alter: 28 Jahre Geschlecht: weiblich Größe: 165 cm Haarfarbe/ -form: schwarze, schulterlange Haare, rechte Kopfseite teilweise abrasiert Bekleidung: schwarze, kurze Pant-Hose

schwarzes, ärmelloses Oberteil

dunkle Schuhe (schwarz-lila)

führte einen schwarzen Tragebeutel und

eine Bauchtasche bei sich

Die Polizei bittet um Ihre Mithilfe:

Wer hat Sophia nach ihrem Aufenthalt in Schkeuditz gesehen und wenn ja, wo?

Wer kann sachdienliche Hinweise zum Lkw und seinem Fahrer geben?

Hat sich Sophia nach Donnerstag noch bei anderen Freunden oder Bekannten gemeldet? Zeugen und Hinweisgeber werden dringend gebeten, sich bei der Kriminalpolizei der Polizeidirektion Leipzig

Dimitroffstraße 1, 04107 Leipzig

Telefon: +49 (0) 341 966-46666 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

PM/MF