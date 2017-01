Der Regensburger Oberbürgermeister Joachim Wolbergs (SPD) und ein Bauunternehmer bleiben in der Parteispendenaffäre vorerst in Untersuchungshaft. Dies habe ein Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Regensburg angeordnet, teilte die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Einem dritten Beschuldigten sollte der Haftbefehl noch im Laufe des Tages eröffnet werden. Die Anklagebehörde wirft den Männern Bestechlichkeit beziehungsweise Bestechung oder Beihilfe zur Bestechung vor.

Haftgründe sind Verdunkelungsgefahr und im Fall des Unternehmers auch Fluchtgefahr. «Es besteht der dringende Verdacht, dass die drei Beschuldigten in unlauterer Weise bereits massiv auf Zeugen eingewirkt haben und ohne den Vollzug der Untersuchungshaft weiterhin tun würden, um die Ermittlung der Wahrheit zu erschweren», begründete die Anklagebehörde. Bei dem Unternehmer wurde zudem «in besonderer Weise Anreiz und Möglichkeit zum Untertauchen» gesehen.

Laut den Ermittlungen besteht der dringende Verdacht, dass der OB bei der Vergabe des ehemaligen Areals der Regensburger Nibelungenkaserne im Oktober 2014 das Unternehmen des beschuldigten Bauunternehmers bevorzugt hat. Dieser soll ihm dafür eine Spendenzahlung von 500 000 Euro sowie die finanzielle Unterstützung des Fußball-Traditionsvereins Jahn Regensburg in Aussicht gestellt haben. Zudem soll Wolbergs von dem Unternehmer «geldwerte Vorteile für sich und ihm nahestehende Personen» in Höhe von rund 79 000 Euro erhalten haben.