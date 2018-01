Wohnhausbrand in Mallersdorf-Pfaffenberg

Am Dienstagabend kontrollieren Polizeibeamte auf einem Straubinger Großparkplatz einen 20-jährigen PKW-Fahrer. Bei diesem stellten sie ein Einhandmesser sicher, der der Beifahrer …

Am Dienstagabend kontrollieren Polizeibeamte auf einem Straubinger Großparkplatz einen 20-jährigen PKW-Fahrer. Bei diesem stellten sie ein Einhandmesser sicher, der der Beifahrer …

Straubing: Bei PKW-Kontrolle Messer und illegale Böller sichergestellt Am Dienstagabend kontrollieren Polizeibeamte auf einem Straubinger Großparkplatz einen 20-jährigen PKW-Fahrer. Bei diesem stellten sie ein Einhandmesser sicher, der der Beifahrer …

Straubing: Bei PKW-Kontrolle Messer und illegale Böller sichergestellt Am Dienstagabend kontrollieren Polizeibeamte auf einem Straubinger Großparkplatz einen 20-jährigen PKW-Fahrer. Bei diesem stellten sie ein Einhandmesser sicher, der der Beifahrer …

Straubing: Bei PKW-Kontrolle Messer und illegale Böller sichergestellt Am Dienstagabend kontrollieren Polizeibeamte auf einem Straubinger Großparkplatz einen 20-jährigen PKW-Fahrer. Bei diesem stellten sie ein Einhandmesser sicher, der der Beifahrer …

Am Mittwoch, 20.12.2017, gegen 12.40 Uhr, ereignete sich auf der A 3 in Fahrtrichtung Passau, rund einen Kilometer nach der Anschlussstelle Schwarzach, Gemeindebereich …

Am Mittwoch, 20.12.2017, gegen 12.40 Uhr, ereignete sich auf der A 3 in Fahrtrichtung Passau, rund einen Kilometer nach der Anschlussstelle Schwarzach, Gemeindebereich …

Schwarzach: Busunfall auf der A3 – Fahrer lebensgefährlich verletzt Am Mittwoch, 20.12.2017, gegen 12.40 Uhr, ereignete sich auf der A 3 in Fahrtrichtung Passau, rund einen Kilometer nach der Anschlussstelle Schwarzach, Gemeindebereich …

Schwarzach: Busunfall auf der A3 – Fahrer lebensgefährlich verletzt Am Mittwoch, 20.12.2017, gegen 12.40 Uhr, ereignete sich auf der A 3 in Fahrtrichtung Passau, rund einen Kilometer nach der Anschlussstelle Schwarzach, Gemeindebereich …

Schwarzach: Busunfall auf der A3 – Fahrer lebensgefährlich verletzt Am Mittwoch, 20.12.2017, gegen 12.40 Uhr, ereignete sich auf der A 3 in Fahrtrichtung Passau, rund einen Kilometer nach der Anschlussstelle Schwarzach, Gemeindebereich …

Die PI Bogen berichtet von einem Fußgänger, der am Dienstag (19.12) von einem Auto angefahren wurde. Gegen 18:00 Uhr schob der 24 Jahre alte Mann sein Fahrrad an der Staatsstraße …

Die PI Bogen berichtet von einem Fußgänger, der am Dienstag (19.12) von einem Auto angefahren wurde. Gegen 18:00 Uhr schob der 24 Jahre alte Mann sein Fahrrad an der Staatsstraße …

Landkreis Straubing-Bogen: Fußgänger bei Unfall verletzt Die PI Bogen berichtet von einem Fußgänger, der am Dienstag (19.12) von einem Auto angefahren wurde. Gegen 18:00 Uhr schob der 24 Jahre alte Mann sein Fahrrad an der Staatsstraße …

Landkreis Straubing-Bogen: Fußgänger bei Unfall verletzt Die PI Bogen berichtet von einem Fußgänger, der am Dienstag (19.12) von einem Auto angefahren wurde. Gegen 18:00 Uhr schob der 24 Jahre alte Mann sein Fahrrad an der Staatsstraße …

Landkreis Straubing-Bogen: Fußgänger bei Unfall verletzt Die PI Bogen berichtet von einem Fußgänger, der am Dienstag (19.12) von einem Auto angefahren wurde. Gegen 18:00 Uhr schob der 24 Jahre alte Mann sein Fahrrad an der Staatsstraße …